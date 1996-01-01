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Банк "Возрождение" откроет кредитную линию энергетикам
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Банк "Возрождение" выиграл открытый конкурс по выбору кредитной организации для привлечения заемных средств на финансирование текущей деятельности ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) и предоставит компании кредитную линию на 200 млн рублей сроком на один год.
Конкурсная заявка банка "Возрождение" была признана лучшей из заявок трех кредитных организаций. Банк "Возрождение", по данным ЦБ РФ, входит в тридцатку крупнейших российских банков. Филиальная сеть банка насчитывает 172 офиса и более 650 банкоматов в двадцати регионах страны. Банк обслуживает 55 тысяч корпоративных и более 1,4 миллиона частных клиентов.
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