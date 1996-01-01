ФАС привела "Восточный экспресс" в "Движение"

Федеральная антимонопольная служба России разрешила банку "Восточный", работающему под брендом "Восточный экспресс", присоединить томский банк "Движение".

"Восточный экспресс" на сегодняшний день консолидирует активы и московского "Эталонбанка". По оценке банка, объединенная кредитная организация по основным финансовым показателям войдет в TОП-70 крупнейших банков России, его уставный капитал превысит 7,5 млрд рублей, совокупные активы составят свыше 45 млрд рублей. По размеру финансово-кредитной сети - более 300 точек в 130 крупных городах России - банк войдет в число 10 крупнейших в стране.

"Восточным экспрессом" владеют пять физлиц, в том числе нынешний предправления МДМ-банка и совладелец объединяющегося с ним "УРСА банка" Игорь КИМ (18,29% акций) и три компании, на которых приходится 42% акций. Председатель правления банка Сергей ВЛАСОВ владеет 19,9% акций, Александр ТАРАНОВ, Андрей БЕКАРЕВ и Евгения ЩУПЛОВА имеют в совокупности 18,4% акций.