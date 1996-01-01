Связь-Банк теперь BLIZKO

Мини-офисы Приморского филиала Связь-Банка приступили к работе с системой денежных переводов BLIZKO, являющейся собственной разработкой банка. Система BLIZKO позволяет осуществлять мгновенные денежные переводы в рублях и иностранной валюте по территории России и стран СНГ.

Введение услуги позволит клиентам осуществлять мгновенные денежные переводы в рублях по России и в страны СНГ. Комиссия - 1,3-2%, в зависимости от суммы перевода, время перевода - 1 минута независимо от направления. В настоящее время система BLIZKO охватывает территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии (в т.ч. Приднестровья), Таджикистана, Узбекистана, Украины и Латвии.