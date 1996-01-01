АТБ - экспортер золота

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) получил Генеральную лицензию № ЛГ 0270900300358 на экспорт золота.

Банк является одним из лидеров по обслуживанию внешнеторговых операций на Дальнем Востоке. Совершение операций по экспорту с зарубежными банками предоставляет "АТБ" (ОАО) возможность укрепления позиций на международном рынке. Контрагентом по данным операциям выступает Standart Bank London.