Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Альфа-Банк лучший в третий раз
Альфа-Банк признан "Лучшим банком России в 2009 году" по версии европейского финансового журнала Euromoney. Победу в этой номинации банк завоевывает третий год подряд.
Международные "Награды за лучшие достижения" (Awards for Excellence) журнал Euromoney присуждает ежегодно в июле. В авторитетное жюри входят эксперты, аналитики, представители деловых кругов, финансисты, ведущие журналисты и члены редколлегии журнала. Для определения победителей жюри Euromoney провело тщательное исследование деятельности ведущих банков России. При этом во внимание принимались следующие критерии: позиции банка на рынке и его доля, новые банковские продукты, система менеджмента, профессионализм сотрудников банка, инновационный характер банка, показатели баланса, размер собственного капитала.
Жюри отметило, что, несмотря на кризис, Альфа-Банк остается крупнейшим частным банком России, сохраняет устойчивое финансовое положение и клиентскую базу. К концу I квартала 2009 года Альфа-Банк обслуживал более 56 тысяч корпоративных клиентов и 3,5 млн частных лиц (против 51,5 тысячи корпоративных клиентов и 2,6 млн частных лиц годом ранее). Кроме того, Альфа-Банк первым из частных банков получил субординированный кредит от Внешэкономбанка.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток