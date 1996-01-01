www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Альфа-Банк лучший в третий раз

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Альфа-Банк признан "Лучшим банком России в 2009 году" по версии европейского финансового журнала Euromoney. Победу в этой номинации банк завоевывает третий год подряд.

Международные "Награды за лучшие достижения" (Awards for Excellence) журнал Euromoney присуждает ежегодно в июле. В авторитетное жюри входят эксперты, аналитики, представители деловых кругов, финансисты, ведущие журналисты и члены редколлегии журнала. Для определения победителей жюри Euromoney провело тщательное исследование деятельности ведущих банков России. При этом во внимание принимались следующие критерии: позиции банка на рынке и его доля, новые банковские продукты, система менеджмента, профессионализм сотрудников банка, инновационный характер банка, показатели баланса, размер собственного капитала.

Жюри отметило, что, несмотря на кризис, Альфа-Банк остается крупнейшим частным банком России, сохраняет устойчивое финансовое положение и клиентскую базу. К концу I квартала 2009 года Альфа-Банк обслуживал более 56 тысяч корпоративных клиентов и 3,5 млн частных лиц (против 51,5 тысячи корпоративных клиентов и 2,6 млн частных лиц годом ранее). Кроме того, Альфа-Банк первым из частных банков получил субординированный кредит от Внешэкономбанка.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru