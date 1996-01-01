Альфа-Банк лучший в третий раз

Альфа-Банк признан "Лучшим банком России в 2009 году" по версии европейского финансового журнала Euromoney. Победу в этой номинации банк завоевывает третий год подряд.

Международные "Награды за лучшие достижения" (Awards for Excellence) журнал Euromoney присуждает ежегодно в июле. В авторитетное жюри входят эксперты, аналитики, представители деловых кругов, финансисты, ведущие журналисты и члены редколлегии журнала. Для определения победителей жюри Euromoney провело тщательное исследование деятельности ведущих банков России. При этом во внимание принимались следующие критерии: позиции банка на рынке и его доля, новые банковские продукты, система менеджмента, профессионализм сотрудников банка, инновационный характер банка, показатели баланса, размер собственного капитала.

Жюри отметило, что, несмотря на кризис, Альфа-Банк остается крупнейшим частным банком России, сохраняет устойчивое финансовое положение и клиентскую базу. К концу I квартала 2009 года Альфа-Банк обслуживал более 56 тысяч корпоративных клиентов и 3,5 млн частных лиц (против 51,5 тысячи корпоративных клиентов и 2,6 млн частных лиц годом ранее). Кроме того, Альфа-Банк первым из частных банков получил субординированный кредит от Внешэкономбанка.