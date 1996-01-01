Популярность кредитования снова растет

Как сообщили в Дальневосточном банке Сбербанка России, снова увеличился спрос населения на кредитные ресурсы. В июле выдано более 10 тысяч кредитов, то есть примерно столько же, сколько за весь первый квартал текущего года. Спрос еще не достиг прошлогоднего уровня, но рост носит устойчивый характер.

Всего же с начала года банком выдано более 40 тысяч кредитов на сумму более 6,5 млрд. рублей. Средняя ставка по кредиту составляет 15,5 % годовых. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются потребительские кредиты, их доля более 53 %, и жилищные кредиты - более 36 %. В последнее время наметилась тенденция к увеличению доли кредитов на покупку жилья. Только в 2009 году более 1000 семей улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись кредитом Сбербанка России.

Общий объем кредитного портфеля банка по кредитам физлицам составляет примерно 40 млрд. рублей. Дальневосточный банк Сбербанка России сохраняет лидерство среди банков региона по объему выдаваемых кредитов и по данным за первое полугодие 2009 г. доля Сбербанка составляет более 38% рынка кредитования в регионе.