Примсоцбанк: ипотека под 12%

ПримСоцбанк приступил к реализации государственной программы ипотечного кредитования. Ипотечный кредит под 12% годовых снова стал реальностью для жителей Приморья. Новое предложение Примсоцбанка - кредит "Долгосрочный" - разработано для приобретения "гостинки" или небольшой квартиры. Кредит также может заинтересовать клиентов, намеревающихся улучшить жилищные условия. Причем если для приобретения недвижимости необходима сумма менее 50% от стоимости квартиры, ипотека оформляется на особых условиях.