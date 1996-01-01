Операции АТБ с драгметаллами

С 10 августа Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) предоставляет возможность проведения операций с драгоценными металлами с использованием обезличенных металлических счетов (ОМС) на всей территории своего присутствия. Теперь в каждом подразделении банка физические и юридические лица могут открыть ОМС. Объем разовой сделки уменьшен до 100 г (порядка 100 тыс. руб.), что позволит более широкому кругу клиентов использовать этот выгодный и удобный инструмент.