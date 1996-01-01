Летний вклад Газпромбанка

Газпромбанк предлагает новый пополняемый срочный вклад "Газпромбанк-Летний" на срок 367 дней. Деньги на депозит могут быть направлены как рублях, так и в долларах США или евро. Минимальная сумма открытия вклада - 10000 руб., $ 500 или 500 евро. Процентная ставка рассчитывается в зависимости от размера вклада, в рублях от 13,25% годовых, в валюте от 5 % годовых соответственно. В случае досрочного закрытия вклада в течение первого квартала хранения денег клиент банка имеет возможность получить проценты по обозначенной годовой ставке.