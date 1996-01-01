Камчатпрофитбанк увеличил проценты

Максимальная ставка по срочным вкладам "Камчатпрофитбанка" выросла до 18% годовых (при сумме вклада от 2 млн руб. сроком на 3 года), а минимальный срок размещения вкладов снизился до 1 мес. Минимальная сумма открытия вклада от 1000 руб. Вклад предусматривает капитализацию процентов, довложения и частичное снятие сумм со вклада.