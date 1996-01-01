Деньги стало выгодно отдавать в банк даже на месяц

За полтора года банки выработали наиболее лояльные условия для клиентов. Сегодня редкий вклад в рублях не имеет функции пополнения и возможности капитализации процентов вне зависимости от срока и суммы вклада. Вместе с тем, в банковских кругах активно обсуждается вопрос о возможных снижениях ставок по депозитам физических лиц. Якобы некоторые государственные банки также собираются реализовать это в своих продуктовых линейках.

Ваш минимальный максимум

Минимальные суммы по своим депозитным программам некоторые банки заявляют как "0 руб.", хотя справедливости ради отметим, что минимум для пенсионных вкладов все же устанавливают на уровне 300 руб. И это, вероятно, наиболее правдоподобный минимум.

Особенностью некоторых банков являются и суммы депозитов, которые составляют, скажем, 499999,99 руб. или 50 0001 руб. Как правило, такой точностью отличаются банки с участием государственного или иностранного капитала.

Тенденция, появившаяся в 2009 г., заключается также в том, что банки стали оперировать предложениями на порядок выше. Не редкостью становятся вклады от 7 млн руб., 20 млн руб., 50 млн руб. Банки заявляют, что могут принять депозиты в размере 100 млн и 200 млн руб. Это решение вполне оправданно. Как нам рассказали в Россельхозбанке, количество крупных вкладов увеличилось за полгода на 39%.

Однако развеем сомнения о том, что ещё в прошлом году в погоне за убегающей ликвидностью банки стали растить проценты как на дрожжах.

Бума не было

На самом деле некое озарение к ним пришло не ранее октября 2008 г. Но назвать "бумом" увеличение ставок на 0,25-0,5% нельзя. Такие решения, как правило, принадлежали "московским" или, как их называют в официальной статистике, инорегиональным банкам. В этот период наблюдалось и определенное депозитное брожение. К примеру, в июле 2008 г. неожиданно повышалась одна из ставок по вкладу, скажем до 15% годовых сроком на год, в октябре же такая же ставка снижалась до 11% тех же годовых. Июль - октябрь 2008 года остается любопытным периодом в депозитной практике банков. Некоторые позволяли себе снижать ставки в среднем на 0,7% годовых для вкладов на короткие сроки, от 1 до 6 мес. Но повышали проценты на более длительный срок от 6 до 24 мес. на 0,5 -1,2%.

Более того, банки с участием государственного капитала не реагировали на ситуацию с инфляцией и, видимо, совершенно не испытывали проблем с ликвидностью вплоть до февраля 2009 г. Условия по депозитным программам оставались непоколебимы как для минимальных, так и для максимальных вложений. Февраль прибавил процентам по депозитам для физических лиц динамизма, добавив к каждому вкладу 1,25-2%. Однако менеджмент банков вполне здраво рассудил, что это достаточный задел на ближайшие полгода вперед, поэтому данные ставки действительны вплоть до настоящего времени. В итоге на сегодня мы можем констатировать, что в банках с государственным участием ставки по вкладам для населения выросли в среднем на 2 % годовых.

В период с февраля по октябрь 2008 г. решили несколько подрастить проценты по депозитам на продолжительные сроки банки с участием зарубежного капитала. Их ставки были не совсем соизмеримы с российской ситуацией, а тем паче с российской инфляцией, а потому явно проигрывали конкурентам. Вероятно, нахождение основного менеджмента за пределами России и неоперативное принятие решений позволяло им устанавливать ставки по более краткосрочным вкладам в рублях на немыслимо низком уровне - 3-4% годовых.

Февральский трамплин

Февраль 2009 г. стал трамплином для ставок всех банков, они взмыли вверх резко вплоть до 3,7% пункта в плюс к уже существующим. Средства, размещаемые на 24 мес., получили в некоторых случаях дополнительную прибавку в 6%. В итоге на сегодняшний день ставки июля 2009 г. отличаются от ставок февраля 2008 г. на 3-3,8%.Интересно, что ставки в коммерческих банках без государственного участия росли и после февраля 2009 г. В данном случае стоит оговориться: вновь принимаемые ставки касаются лишь новых вкладов. Если вы положили деньги под 6% годовых на 3 мес., а в дальнейшем банк объявил рост процентных ставок на 2 %, то вас это условие не касается. Другой вопрос, если вы отдали свои деньги в банк под более высокий процент, а завтра ставки стали ниже, то такое условие также обходит вас стороной. Ваши деньги будут храниться под первоначально заявленные высокие проценты.

Региональные банки изначально предлагали вкладчикам наиболее высокие ставки в рублях, и даже в феврале 2008 г. они находились в пределах 6 - 11% годовых, однако с оговоркой более длительного хранения 3-6 мес. Согласитесь, вполне обозримый и не столь пугающий срок. Как правило, минимальная сумма для таких процентов равна 5 000 руб. До июля 2008 г. региональные банки также не спешили корректировать ставки. Однако в октябре они среагировали на кризис более мобильно, предложив клиентам подросшие проценты по депозитам на 1,25 -2%.

Прочь табу

С февраля появился больший простор для сроков вкладов. Банки осознали, что ограничение вкладчика определенным "табу" в качестве ставки "до востребования" при досрочном окончании вклада может лишь отпугнуть и так нервозных граждан с деньгами. Появилась более гибкая линейка со сроками от 1 мес.

Для более крупных вкладов региональные банки не ограничивают денежные фантазии вкладчиков и предлагают ставки на уровне 18,4% годовых с капитализацией и пополнением. Правда, на такой рост идут не все. Однако даже те региональные банки, которые вели достаточно консервативную политику и скорее снижали ставки в июле и октябре 2008г., сегодня пришли к тому, что июльские предложения для клиентов физических лиц в 2009 г. отличаются от аналогичных депозитных услуг на 3-4,5% в сторону роста.

Вклады на крупные суммы в местных банках еще в феврале прошлого года составляли в зависимости от срока 9-11,25% годовых. Это в чистом виде. За год их рост составил также не менее 2%.

По словам специалистов Приморского ОСБ № 8635, за шесть месяцев 2009 г. произошел рост по рублевым депозитам на 2% (их доля в общем остатке вкладов составляет 51%), по валютным вкладам же произошло снижение на 8%. Продолжается рост общего объема крупных вкладов - свыше 100 тыс. руб.

В свою очередь рост депозитного портфеля Восточного экспресс банка наблюдается как по рублевым, так и по валютным депозитам. Доля рублевых вкладов в депозитном портфеле по состоянию на 1 июля 2009 г. составила 72,8%.

Депозитные решения

Ксения ПЛЕТЦЕР, директор Приморского филиала ОАО "Восточный экспресс банк", одновременно замечает, что, хотя Центробанк РФ и принимает меры к снижению банками ставок по вкладам для частных клиентов, в условиях отсутствия дешевых зарубежных источников финансирования и обострения банковской конкуренции на рынке привлечения частных вкладов процентные ставки по банковским вкладам будут постепенно расти.

Специалисты Региобанка выявили следующие предпочтения своих вкладчиков, в соответствии с которыми в начале 2009 г. наблюдался рост валютных депозитов. Но уже с конца февраля интерес вкладчиков снова обратился к рублевым инструментам сбережения средств. За первое полугодие 2009 г. валютная составляющая вкладов в Региобанке тоже выросла, но существенно не изменила соотношения. Так, на 1 января этого года доля вкладов в иностранной валюте составила 16%, в рублях 84%; на 1 июля - 21% и 79% соответственно.

По наблюдениям Елены ИШМУРАТОВОЙ, начальника Казначейства РоялКредитБанка: "На самом деле рынок сбережений живет в реалиях нашей экономики, и пока она находится в высокой зоне инфляции, физические лица будут вкладывать свои сбережения в те инструменты, по которым доходность будет не менее чем уровень инфляции на рынке".