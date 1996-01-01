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Кошмар девальвации пугает треть страны
Треть россиян ожидают, что национальная валюта значительно подешевеет в самое ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, предоставленные порталом SuperJob.
Утвердительно на вопрос, случится ли, по вашему мнению, в ближайшее время девальвация рубля, ответили 34% респондентов. Уверены в национальной валюте 38% опрошенных. Еще 28% участников опроса затруднились дать однозначный ответ.
Среди пессимистов есть и те, кто полагает, что девальвация российской валюты будет быстрой и напомнит ту, что произошла 17 августа 1998 года. Так, один из опрошенных - руководитель проекта из г. Владимир заявил, что в начале октября рубль подешевеет на 40% за один день. Есть и оптимисты, считающие, что правительство будет девальвировать рубль медленно и растянет этот процесс на шесть - восемь месяцев.
Те, кто считает, что рублю удастся сохранить свои сегодняшние позиции, уповают в основном на "мудрость" правительства Владимира Путина и рост цен на нефть. "Очень спорный вопрос, я не специалист по макроэкономике, но надеюсь на мудрость правительства, поэтому думаю, что не случится", - говорит один из сторонников идеи стабильного рубля.
Между тем вчера российская валюта подешевела на 94 коп. по отношению к доллару и на 1,23 руб. - по отношению к евро. Как заявил "Yтру.Ru" главный экономист компании "Финам" Александр Осин, это стало следствием принимаемых правительством страны мер по поддержке российской экономики. "Здесь есть определенное влияние финансового стимулирования экономики со стороны ЦБ, выражающегося, в частности, в снижении ставки. Кроме того, остаются актуальными проблемы, связанные с неопределенностью дефицита бюджета, с плохими долгами. Все это потребует определенных средств со стороны государства. Возможно, искать их будут через резервный фонд путем эмиссии рублей под ту валюту, которая есть в распоряжении ЦБ", - пояснил Осин.
По его мнению, падение рубля в ближайшее время вполне возможно, и к концу года доллар в России может подорожать до 34 - 36 руб.
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