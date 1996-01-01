Присоединение завершено

Присоединение Эталонбанка к Восточному экспресс банку завершено. В период с марта по июнь 2009 года в обоих банках проходили юридические процедуры по объединению бизнеса. В течение трех месяцев был осуществлен перевод сети и клиентской базы Эталонбанка.

В результате объединения клиентами Восточного экспресс банка стали более 50 тысяч частных и корпоративных клиентов Эталонбанка. Сеть отделений Восточного пополнилась 27 офисами, преимущественно в регионах Центрального федерального округа.

Присоединение Эталонбанка - часть общей стратегии Восточного экспресс банка по созданию крупного частного банка федерального уровня. В текущем году Восточный планирует провести еще несколько сделок по присоединению банков.