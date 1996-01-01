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Региобанк расширяет расчеты в юанях
Региобанк открыл счета в российских рублях и китайских юанях в Хэйлунцзянском филиале Сельскохозяйственного банка Китая в г. Харбине.
Как отмечалось на состоявшемся в мае 2009 года в Хабаровске заседании 10-й Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере, именно широкое использование национальных валют могло бы стать одной из важных антикризисных мер, способствующих снижению валютных рисков. В данном русле развиваются взаимоотношения двух банков соседних государств. Теперь через данные счета можно осуществлять перевод средств из КНР в национальных валютах двух стран в пользу клиентов Региобанка. Что касается перевода средств из РФ в КНР, то режим работы данных счетов имеет некоторые особенности. Осуществлять переводы из РФ в КНР через них возможно только при наличии средств, поступающих на счета от китайских клиентов. Региобанк как распорядитель счета не может его пополнить сам. Такой режим работы взаимно открытых счетов, предусмотренный договором между нашими банками, имеет целью не только увеличить объемы расчетов в национальных валютах, особенно в юанях, количество которых значительно ниже по сравнению с рублевыми платежами, но и минимизировать расходы по конверсионным операциям, подчеркнули в Региобанке.
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