Далькомбанк наращивает кредитный портфель

По итогам первого квартала кредитный портфель ОАО "Далькомбанк" вырос на 11,6% и составил13,4 млрд руб. При этом кредиты корпоративных клиентов составляют почти 7 млрд руб., или 51,4% в структуре кредитного портфеля. Об этом сообщается на сайте банка.

Кредитные операции в активах банка по-прежнему являются доминирующими. Преимущественным направлением активных операций банка по итогам первого квартала 2009 года было кредитование корпоративных и частных клиентов. Одной из приоритетных задач банка, направленных на увеличение кредитного портфеля, является размещение средств юридическим лицам и предпринимателям без образования юридического лица в рамках программ кредитования малого бизнеса. По итогам первого квартала 2009 года субъектам малого бизнеса было выдано кредитных ресурсов на общую сумму 365 млн руб.

Ссудная задолженность физических лиц по состоянию на 01.04.2009 г. достигла 6,5 млрд рублей, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на 01.04.2008 г. – 5,8 млрд руб.).