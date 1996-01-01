ВТБ приступил к обслуживанию кредита Банка развития Китая

На счета "Роснефти" в ВТБ, который выступает банком-агентом по обслуживанию кредитов, предоставленных Банком развития Китая российским компаниям НК "Роснефть" и АК "Транснефть, поступили первые $400 млн.

В соответствии с условиями многосторонних соглашений банк ВТБ осуществляет расчетные функции по кредиту и экспортным контрактам российских компаний. Общая сумма кредита для "Роснефти" составляет $15 млрд. Средства предоставляются на развитие российско-китайского сотрудничества в нефтяной сфере в рамках межправительственного соглашения, подписанного в апреле 2009 года. Помимо предоставления кредитных средств, предусматриваются долгосрочные поставки нефти в КНР и строительство российской части нефтепровода от станции Сковородино до границы с Китаем. Погашение кредитов планируется осуществлять частью выручки от поставок нефти в соответствии с кредитной документацией и договором купли-продажи с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.