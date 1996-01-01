Альфа-Банк всегда был инновационным

Оптимизация бизнеса – это сегодня главная антикризисная стратегия любой компании, в том числе банков. Насколько актуальна эта тема для крупнейшего российского частного Альфа–Банка? Каким образом она реализуется для дальневосточных подразделений? Об этом "ДК" беседовал с управляющим операционным офисом "Дальневосточный" в г. Владивосток ОАО "Альфа-Банк" Сергеем БЕНЕНОВЫМ.

– Он активно шел в прошлом году и не рассматривался как антикризисная стратегия. Хотя сегодня, как оказалось, банк предпринял адекватные упреждающие шаги, которые позволили в разгар кризиса существенно сократить расходы. Изменилась организационная структура – значительная часть филиалов по стране была переведена в статус операционных офисов, что стало возможно благодаря внесению соответствующих изменений в законодательство РФ. На Дальнем Востоке этот процесс завершился в начале текущего года. Дальневосточный (г. Владивосток), Сахалинский и Находкинский филиалы получили статус операционных офисов филиала "Хабаровский". По большому счету, изменилось только название. Все подразделения банка работают в прежнем режиме, а решения принимаются на местах. Оптимизация же в масштабах страны огромная, и это позволяет нам продолжать реализацию крупных затратных проектов.

– Неудачное время для внедрения таких программ – кризис, клиенты насторожились, многим не до нового. Насколько оправданы такие решения?

– Речь идет о внедрении в Альфа-Банке глобальной программы "Евразия". По существу создана новая, полностью централизованная система банковского обслуживания – от расчетно-кассового и кредитного обслуживания до документооборота, баз данных и т.д. Все подразделения Альфа-Банка на протяжении семи часовых поясов теперь работают в едином формате, предоставляя клиентам возможность пользоваться полным спектром продуктов и услуг в режиме реального времени. Происходит централизация функций различных подразделений – расчеты, бэк-офис, валютный контроль, комплаенс, обязательная отчетность и т. д. – все это сосредоточено в нескольких центрах. Централизованы программные комплексы банка – кассовый модуль, модуль корпоративного кредитования. Банк стал более технологичным и доступным для клиентов в разных регионах России. Кроме того, дальневосточники получили доступ к новым банковским продуктам, которыми до сих пор могли пользоваться только клиенты центрального офиса банка.

Вся политика Альфа-Банка направлена на качество обслуживания, создание комфорта для клиентов. Безусловно, такие вложения выгодны и самому банку, ведь, предоставляя новые возможности, внедряя новые технологии, мы получаем приток как корпоративных, так и частных клиентов.

– Как система затрагивает розничный бизнес? Она также обеспечивает его многофункциональность?

– Розничный блок, который в Альфа-Банке выделен в самостоятельное бизнес-направление, интегрирован в общую систему и отличается такими же обширными технологическими возможностями. Это "Мобильный Альфа-Банк" – с телефона можно осуществлять платежи. "Альфа-клик" – не выходя из дома можно переводить деньги с карточки на карточку, на счет в другом банке, оплачивать коммунальные услуги и услуги связи, интернет-покупки. Самое же ценное в том, что, открывая счет в любом кредитно-кассовом офисе Альфа-Банка, человек автоматически становится клиентом Альфа-Банка в целом. Значит, он получит полноценное обслуживание в любом городе, где присутствует Альфа-Банк.

– Какие возможности проекта сегодня наиболее востребованы клиентами?

– Единая банковская система "Евразия" дает предприятиям и организациям региона массу новых возможностей. Система Банк – Клиент сегодня есть уже у всех банков, Альфа–Банк пошел дальше, обеспечив клиентам круглосуточный он-лайн доступ к своим счетам независимо от места их нахождения. "Альфа-клиент on-line" – это современный, специализированный, гибкий и безопасный единый канал доставки информации, т.е. при наличии у компании нескольких подразделений или группы компаний ее руководителю доступна информация по всем счетам, и он может оперативно управлять средствами группы, используя единый логин. Опять же вне зависимости от его местонахождения или времени суток он может вести полную хозяйственную деятельность.

Внедрение единой IT-платформы позволяет предоставлять всем нашим клиентам продукты семейства Cash-management (Кэш-менеджмент). Данные решения направлены на централизацию казначейских функций, оптимизацию движения денежных потоков, снижение затрат путем автоматизации ряда функций, добавляется также контрольная функция.

К примеру, у нас есть ряд клиентов, которые проводят экспансию в центральные регионы РФ, имеют обширную сеть продаж. В какой-то момент времени собственнику уже не хватает рук и глаз, чтобы следить за своим бизнесом – он делегирует полномочия, при этом вопросы контроля над совершением операций становятся более актуальными. С помощью этих решений многие проблемы снимаются. Собственник бизнеса или руководитель компании, находясь в своем офисе, может видеть, как проходят платежи, какие остатки на счетах, и оперативно маневрировать деньгами. К примеру, у одного подразделения скопились остатки на счетах, другому предстоит срочный крупный платеж, можно быстро перекинуть деньги со счета на счет и в некоторых случаях отказаться от кредита, который без такой оперативной возможности был бы необходим.

При этом возможно производить "переброску" средств автоматически, а не в ручную, таким образом, финансирование происходит за счет свободных средств дочерних компаний или филиалов, без привлечения кредитных ресурсов. Система адаптирована с 1С Бухгалтерией, все отчеты из нее переходят в нашу систему. Она может разделить дебиторов и кредиторов, особо красным выделив тех, у кого просрочены платежи. Своего рода финансовый органайзер получается. Это к тому же позволяет компании так же, как и нам, оптимизировать свои управленческие расходы – не нужно держать много бухгалтеров.

Плюс к этому функционал системы позволяет клиенту в режиме реального времени самостоятельно работать на финансовых рынках – валютном, фондовом, что особенно актуально в нестабильное время финансового кризиса. Клиент может очень гибко "поработать" своими деньгами в рамках депозитной программы, которую предлагает Альфа-Банк. Вариантов много – по срокам, размеру неснижаемого остатка и т.д.

– "Евразия" имеет завершенный контур, либо она еще будет развиваться?

– Она работает, но ее возможности гораздо шире, чем те, что мы пока задействовали. Специалисты, которые ее внедряли, заложили в ней большой запас на будущее. Сейчас, может быть, и рынок не готов к тем решениям, которые эта система способна предоставить. Альфа-Банк всегда был инновационным банком, клиенты которого идут в ногу со временем, в технологиях мы во многом опережаем своих конкурентов.

– С какими проблемами вы сталкиваетесь, работая в новой системе?

– Да, проблемы есть. К примеру, в начале июня на Дальнем Востоке на несколько часов пропал Интернет. Где-то под Ачинском перерубили кабель, и провайдер не смог оперативно справиться с этой ситуацией. Чтобы полностью обеспечить платежи в этот день, мы с клиентами сидели до 10 вечера. Но это скорее форс-мажор. Главное, с чем мы сталкиваемся, – это то, что большинство людей новое чаще всего воспринимает настороженно. "Нам и старая система нравилась, мы привыкли... и т.д." Много пришлось общаться с руководителями компаний, объясняя преимущества и финансовые выгоды. Сейчас клиенты признают, что программа намного удобнее обычной системы Банк-Клиент.

– Если говорить об окупаемости?

– В эту систему вложено порядка $20 млн, и ее надо окупать. Нам нужно показать ее преимущества. И возможности.

Мы сами еще года три назад, находясь на конференции банка в Москве, где нам рассказывали про эти продукты, даже не думали, что они так быстро будут востребованы бизнесом. И сейчас мы ее активно развиваем и вместе с клиентами обоюдно осваиваем ее технологический потенциал.