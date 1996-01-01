Получить кредиты в банках малому бизнесу в Приморье станет легче

В крае создается гарантийный фонд. Он будет предоставлять поручительства по обязательствам: кредитам, займам, договорам лизинга и т. п. субъектов малого предпринимательства.

Данная мера должна существенно облегчить получение денег на развитие бизнеса. Создание гарантийного фонда предусматривается внесенными поправками в закон "О краевой целевой программе "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы. Именно сейчас создание фонда особо необходимо, так как в период кризиса, когда движимое и недвижимое имущество стремительно обесценивается, взять кредит для многих предприятий стало невозможным. Особенно это актуально для сельскохозяйственных предприятий, некоторые из которых не могут выйти на посевную из-за недостатка денежных средств. Гарантийный фонд обеспечит не только денежные займы, но и долгосрочный лизинг оборудования.