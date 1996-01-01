Миллиарды Восточного экспресс-банка

25 мая остатки срочных средств на счетах физических лиц в Восточном экспресс банке превысили 20 млрд рублей.

С начала 2009 года показатель увеличился более чем на 3,5 млрд рублей. Существенный рост портфеля в банке объясняют привлекательностью вкладных предложений для клиентов.