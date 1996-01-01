АТБ - лауреат премии "Банковское Дело-2009"

Колымский аффинажный завод в 2008 году переработал 33,5 тонны золота и 200,8 тонны серебра. Всего же за 10 лет работы на предприятии аффинировано более 260 тонн золота и 1200 тонн серебра. В 2008 году завод также увеличил производство мерных слитков. Прибыль КАЗа в 2008 году составила 201 млн рублей, почти вдвое больше, чем в 2007 году. Рост обусловлен увеличением поставок сырья и повышением производительности труда более чем в 6 раз.

- В 2009 году мы завершаем реконструкцию и реорганизацию производства, которая позволит нам на месте перерабатывать всё производимое в Магаданской области сырьё, - отметил генеральный директор Колымского аффинажного завода Владислав ФЕОКТИСТОВ. До сих пор низкосодержащее шлаковое сырьё КАЗ отправлял перерабатывать на уральские металлургические предприятия. Кроме того, по словам директора, Колымский аффинажный завод в этом году намеревается значительно увеличить выпуск литых мерных слитков и золотых жетонов весом в одну тройскую унцию. "Литьевая машина по производству литых слитков в 0,5 и 1 кг уже установлена и работает, оборудование для изготовления жетонов мы планируем установить летом", - сказал Владислав Феоктистов. Всего в 2009 году КАЗ планирует переработать 37-38 тонн золота и 300-310 тонн серебра.