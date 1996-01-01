Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
АТБ - лауреат премии "Банковское Дело-2009"
Колымский аффинажный завод в 2008 году переработал 33,5 тонны золота и 200,8 тонны серебра. Всего же за 10 лет работы на предприятии аффинировано более 260 тонн золота и 1200 тонн серебра. В 2008 году завод также увеличил производство мерных слитков. Прибыль КАЗа в 2008 году составила 201 млн рублей, почти вдвое больше, чем в 2007 году. Рост обусловлен увеличением поставок сырья и повышением производительности труда более чем в 6 раз.
- В 2009 году мы завершаем реконструкцию и реорганизацию производства, которая позволит нам на месте перерабатывать всё производимое в Магаданской области сырьё, - отметил генеральный директор Колымского аффинажного завода Владислав ФЕОКТИСТОВ. До сих пор низкосодержащее шлаковое сырьё КАЗ отправлял перерабатывать на уральские металлургические предприятия. Кроме того, по словам директора, Колымский аффинажный завод в этом году намеревается значительно увеличить выпуск литых мерных слитков и золотых жетонов весом в одну тройскую унцию. "Литьевая машина по производству литых слитков в 0,5 и 1 кг уже установлена и работает, оборудование для изготовления жетонов мы планируем установить летом", - сказал Владислав Феоктистов. Всего в 2009 году КАЗ планирует переработать 37-38 тонн золота и 300-310 тонн серебра.
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю