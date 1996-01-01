Альфа-Банк расширил географию "Онлайн-автокредита"

Теперь заполнить заявление на оформление автокредита и получить предварительный ответ банка через интернет смогут клиенты еще из 18 городов России, в их числе - Хабаровск, Владивосток и даже Находка. Тарифы на "Онлайн-автокредит" составляют 26% в рублях по новым автомобилям (иномарки и российские) и 28% по подержанным автомобилям (только иномарки). По кредитам в долларах ставки составляют 21% по новым автомобилям (иномарки и российские) и 22% по подержанным автомобилям (только иномарки).