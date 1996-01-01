Сбербанк предлагает жилищным организациям стать лидерами ЖКХ

Дальневосточный банк Сбербанка России предлагает свои услуги товариществам собственников жилья, специализированным кооперативам и управляющим компаниям. Специально для них банк разработал пакеты услуг "ЖКХ-Лидер" и "ЖКХ-Развитие". При покупке пакетов предоставляется скидка на услуги банка, а расчетный счет открывается бесплатно.