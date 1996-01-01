Депозиты в евро оказались самыми доходными в июле

В июле наиболее привлекательными для вкладчиков в России оказались годовые депозиты в евро, покупательная способность которых выросла на 1,71% за месяц. Годовые долларовые вклады показали 1,2% реальной рублевой доходности в июле, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) "БДО Юникон".

Исследователи отмечают, что в июле многие российские банки значительно снизили процентные ставки по депозитам в валюте, тогда как ставки по рублевым депозитам остались на прежнем уровне. Из-за относительно невысокой инфляции (0,6% в июле) депозиты в рублях уже четвертый месяц подряд демонстрируют положительную реальную рублевую доходность - в июле 0,28% (по 15 крупнейшим банкам).

Покупательная способность вкладов в долларах в годовом исчислении выросла на 28,81%, в евро - на 15,92%. Вклады в рублях за этот же период обесценились на 3,03%.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде июля составила 15,02%.

Отечественные финансовые организации практически не отреагировали на недовольство Центробанка высокими ставками по вкладам.

Напомним, что Банк России "рекомендовал" снизить максимальную ставку, к примеру, рублевого депозита до 18% годовых.