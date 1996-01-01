Потребителей не судят?

Ведомство рекомендует должникам-физлицам подавать встречные иски к банкам с требованием признать незаконными условия кредитного договора о рассмотрении дел о взыскании долгов по местонахождению банков. Юристы предупреждают, что совет может оказаться вредным - он лишь увеличит как сумму долга, так и сопутствующие расходы должников на судебный процесс, пишет "Коммерсант".

На прошедшей неделе Роспотребнадзор опубликовал на официальном сайте разъяснения относительно правомерности применения банками норм "договорной подсудности" при взыскании задолженности по кредитам с физлиц. Ведомство Геннадия ОНИЩЕНКО прямо указывает на несогласие с недавно высказанной позицией представителя Верховного суда о правомерности рассмотрения таких дел по месту нахождения банка. По мнению Роспотребнадзора, включение в кредитные договоры с физлицами пунктов о подсудности по месту регистрации банка нарушает права заемщика как потребителя, которому закон "О защите прав потребителей" дает право на самостоятельный выбор места рассмотрения спора. "На практике включение в договоры пунктов о подсудности по месту регистрации банка выражается в одностороннем диктате воли одной стороной, по сути паразитирующей на недостаточной правовой осведомленности в этом вопросе потребителя",- говорится в материалах Роспотребнадзора.

Таким образом, Роспотребнадзор официально вступил в дискуссию о том, в каком суде банкам следует судиться с заемщиками, длящуюся с начала года. В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что опубликованные на сайте разъяснения призваны помочь гражданам-заемщикам защитить свои права. То есть фактически заемщикам дана инструкция о том, как реагировать на претензии банков. "Из опубликованного на сайте Роспотребнадзора материала ясно, что условие о договорной подсудности по месту регистрации банка незаконно, заемщику следует оспаривать данное условие во встречном иске и добиваться рассмотрения исков по кредитам по своему месту регистрации, а не соглашаться на условия, диктуемые банком",- говорит предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий ЯНИН. По его словам, шансы заемщика на справедливое решение суда при решении споров по кредитным договорам могут значительно вырасти, если ему удастся добиться перевода иска в суд по месту своего жительства.

Юристы, впрочем, сомневаются в эффективности предложенной Роспотребнадзором заемщикам стратегии. "Закон о защите прав потребителей, действительно, дает заемщику право обратиться в суд как по своему месту проживания, так и по месту регистрации банка,- отмечает адвокат компании "Николаев и партнеры" Алексей ТИХОМИРОВ. - Однако, подписывая договор, он это право и так реализует". Когда речь идет о взыскании долга, нарушены права банка, а не заемщика, поэтому закон "О защите прав потребителей" не работает.

Последовав совету Роспотребнадзора, заемщики могут не только не добиться переноса дела в другой суд, но и понести дополнительные расходы, предупреждают эксперты. "Вероятность того, что судья сочтет незаконным включение в договор пункта о подсудности по месту регистрации банка, имеет шансы 50 на 50,- оценивает начальник отдела по возврату просроченной задолженности Райффайзенбанка Владислав КОТЕЛЬНИКОВ.- Однако в любом случае выплатить долг заемщику придется, а дополнительные проволочки только увеличат его сумму". Если в результате будет принято решение о переводе дела по месту регистрации заемщика, который проживает вдали от банка, сумма долга увеличится еще и на расходы на его взыскание, например, командировочные расходы юристов банка.