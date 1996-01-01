Хабаровчане должны банкам больше, чем приморцы

На минувшей неделе в Хабаровске состоялась первая встреча Клуба "Журналисты за общественные интересы", созданного в рамках Программы "Наши права" в июне 2009 г. Дискуссия была посвящена финансовой грамотности дальневосточников и защите их экономических прав.

Александр ИВАШКИН, председатель Некоммерческого партнерства "Лига кредитных брокеров Приморья", обратил внимание собравшихся на диссонанс, который присутствует в статистических данных по просроченной задолженности приморцев и хабаровчан перед банками. Несмотря на то, что в Приморье действуют 45, а в Хабаровске 27 банков, уровень просроченной задолженности хабаровчан значительно выше.

Досье Так, на 1 июля 2009 г. жители Хабаровского края вовремя не вернули в банки 2 207 353 руб., тогда как в прошлом году уровень просроченной задолженности равнялся 1 490 672 руб. В итоге рост долга со стороны населения равен 67,5% по сравнению с цифрами прошлого года. К 1 июля 2009 г. эта сумма составила уже 2 343 020 руб. В Приморье ситуация по просроченной задолженности физлиц перед банками не столь шокирующая. На 1 июня она составила 1 604 880 руб., что на 26% больше чем в прошлом году. К 1 июля 2009 г. она достигла 1 661 404 руб.

Чем это объясняется? С одной стороны, приморские банки сумели сформировать более качественный кредитный портфель, с другой - кризис больнее ударил жителей Хабаровского края, где крупные предприятия встали.