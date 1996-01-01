Сосьете Женераль позаботился о детских капиталах

Банк Сосьете Женераль Восток запускает новые вклады "Эталончик" и "Эталон Юниор" для детей до 18 лет. Вклад "Эталончик" рассчитан на детей в возрасте до 14 лет. Оформляется на 3 года с возможностью автоматического продления. Ставка по вкладу -10% годовых. Депозит пополняемый, с возможностью частичного возврата вложенных средств. Максимальная сумма - 500 тыс. руб. Все операции совершаются родителями, законными представителями ребенка. "Эталон Юниор" может быть открыт самим подростком в возрасте от 14 до 18 лет. Процентная ставка по такому депозиту составит 11% годовых, а бонусом станет дебетовая карта VISA Classic или MasterCard Standart.