Региобанк увеличил сроки кредитования

В июле Региобанк увеличил сроки потребительского кредитования до 3 лет для участников "зарплатных" проектов. Участник "зарплатного" проекта Региобанка может сам выбрать срок и условия получения потребительского кредита. Одновременнно в МИНИ-ОФИСах (банкоматах) Региобанка можно в удобное для себя время узнать информацию о кредите и самостоятельно сделать платежи по его гашению.