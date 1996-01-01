Персональный кредит Альфабанка подкрепили страховкой

С 15 июля Альфа-Банк предлагает своим клиентам при оформлении продукта "Персональный кредит" оформить страховой полис "Защита дохода, жизни и здоровья" Группы "АльфаСтрахование". Страховой полис гарантирует заемщику защиту от потери заработка в случае увольнения или сокращения с постоянного места работы по инициативе работодателя, ликвидации организации (прекращения деятельности). Пока заемщик ищет новую работу, его "Персональный кредит" будет погашать страховая компания. Кроме того, защита распространяется на потерю дохода в результате несчастного случая, повлекшего за собой причинение вреда жизни и здоровью заемщика.