Число ипотечных сделок в России снизилось в 10 раз

Во втором квартале 2009 года количество ипотечных сделок на российском рынке сократилось в 10 раз по сравнению с тем же периодом годом ранее.

По сравнению с первым кварталом 2009 года количество ипотечных сделок практически не изменилось. По итогам полугодия ипотечный рынок вернулся на уровень 2003-2004 годов. Об этом говорится в отчете аналитического консалтингового центра "МИЭЛЬ".

Во втором квартале 2008 года доля ипотечных сделок на рынке составляла 29%. За год их количество уменьшилось на 24 процентных пункта, до 5%. Спрос на приобретение жилья с помощью ипотечных схем за год сократился более чем в пять раз.

По данным "МИЭЛЬ", средняя ставка по ипотеке в России по итогам второго квартала составляет 18,3% годовых в рублях и 14,2% - в долларах.