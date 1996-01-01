"Траст" предлагает "Время возможностей"

Национальный банк "ТРАСТ" предлагает новый кредит на неотложные нужды "Время возможностей". Кредит оформляется на сумму до 150 000 руб. сроком от 6 до 18 мес., залог и поручительство не требуются, комиссия за досрочное погашение не взимается. Годовая процентная ставка по кредиту - 19,9%. Для клиентов НБ "ТРАСТ", имеющих положительную кредитную историю в банке, кредиты предлагаются на специальных условиях.