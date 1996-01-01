Ипотека Приморья пробудилась от сна

Финансово-экономический кризис ударил по ипотечному кредитованию в первую очередь. Свою роль тут сыграли не только проблемы на финансовых рынках, но и фактически остановившееся жилищное строительство, а также резко изменившаяся в худшую сторону ситуация с доходами населения.

Обзор, подготовленный "ЗР" в октябре 2008 г., свидетельствовал о том, что без солидного первоначального взноса размером в 30% ипотеки было не получить. Многие банки и вовсе предпочли свернуть все ипотечные программы. Однако сегодня ситуация изменилась. Желающие вновь могут получить ипотечный кредит. Да, условия ужесточились, но тем не менее на основании данных, которые любезно предоставили "ЗР" шесть банков, можно видеть, что два из них (ВТБ-24 и Примсоцбанк) готовы предложить не только рублевые, но и валютные кредиты.

Приморцы, похоже, уже свыклись с новыми условиями, да и сами банки перестали опасаться того, что их ставки отпугнут потенциальных клиентов. Понятно, что объемы ипотечного кредитования претерпели существенные изменения. Вместе с тем банковские эксперты утверждают в некоторых случаях, что количество обращений даже увеличилось.

Специалисты Приморского отделения Сберегательного банка России № 8635 и владивостокского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) обращают внимание на то, что в настоящее время подавляющее большинство заемщиков оформляют кредиты на покупку жилья на вторичном рынке.

В Примсоцбанке нам привели следующие цифры: ипотечный кредит на покупку в "новострое" интересует около 7% обращающихся клиентов, на вторичном рынке - 85%. В Сбербанк заемщики чаще обращаются за недостающей суммой на покупку уже построенного дома. В АТБ тарифный план по ипотеке "Ломбардный" позволяет получить необходимую сумму денег на покупку недвижимости под залог имеющейся квартиры.

В Примсоцбанке предлагают аналогичный ипотечный продукт "Премиум". Вместе с тем клиент может предоставить свою собственность в залог и взять необходимую сумму на любые нужды.

Как замечают в Примсоцбанке, спрос на кредиты в иностранной валюте остался неизменен. Несмотря на то что курс остается "непредсказуемым", вышеуказанные кредиты являются востребованными. Это связано, в первую очередь, с низкой процентной ставкой (в сравнении со ставками по рублёвым кредитам), во вторую - кредитами в иностранной валюте пользуется группа клиентов, зарплата которых осуществляется в долларах или евро (например, моряки). Как правило, клиенты оформляют кредит на 15 лет, при этом средняя сумма такого займа составляет $50 тыс.

Ограничения на квартиру, приобретаемую по ипотечному кредиту, также остались в силе, как по фактам обременения, так и возможным проблемам с незаконной перепланировкой. Хотя и здесь есть занимательные оговорки. Так, к примеру, квартира может быть рассмотрена в качестве предмета залога, если изменение конструкции вентиляционных коробов было проведено в квартире на первом этаже, или установка камина - на последнем этаже здания.