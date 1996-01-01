Россия распечатает Фонд национального благосостояния

Правительство готово распечатать второй госрезерв - фонд национального благосостояния (ФНБ), так как средств резервного фонда хватит на финансирование лишь половины дефицита бюджета-2010, который составит около 2,7 трлн рублей, пишут "Ведомости".

Ключевой вопрос формирования бюджета на 2010 год - дефицит и структура его погашения, говорят чиновники Минфина. Расходы и доходы федерального бюджета в будущем году будут меньше, чем в этом, а дефицит - почти такой же (в 2009 году - 3 трлн рублей). Средств резервного фонда, по расчетам Минфина, хватит лишь на половину дефицита.

Скорее всего придется распечатывать ФНБ, в котором на 1 июля было 2,8 трлн рублей, признал чиновник Минфина: "Один из рассматриваемых сценариев - что дефицит в основном будет гаситься из его (ФНБ) средств".