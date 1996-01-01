В банкоматах Роял Кредит Банка можно оплатить услуги сотовой связи без комиссий

Перечень сервисов, доступных клиентам в банкоматах ДВ филиала Роял Кредит Банка, пополнился возможностью оплаты услуг двух местных операторов сотовой связи - НТК и Акос. Для оплаты принимаются карты Visa и MasterCard любых банков, при этом комиссия не взимается. Напомним, что банкоматы Роял Кредит Банка также принимают платежи в адрес операторов "большой тройки" - МТС, Мегафона и Билайна.