Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В банкоматах Роял Кредит Банка можно оплатить услуги сотовой связи без комиссий
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Перечень сервисов, доступных клиентам в банкоматах ДВ филиала Роял Кредит Банка, пополнился возможностью оплаты услуг двух местных операторов сотовой связи - НТК и Акос. Для оплаты принимаются карты Visa и MasterCard любых банков, при этом комиссия не взимается. Напомним, что банкоматы Роял Кредит Банка также принимают платежи в адрес операторов "большой тройки" - МТС, Мегафона и Билайна.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Дарькин начал экономить
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье
Loading...