ТрансКредитБанк вводит "Пенсионный" вклад

С 1 июля 2009 г. ТрансКредитБанк ввел новый вклад "Пенсионный" - пополняемый депозит с расходными операциями. Вклад "Пенсионный" принимается в российских рублях сроком на 368 дней. Минимальная начальная сумма вклада составляет всего 500 руб. Ставка по вкладу - 11% годовых. Оформление вклада производится при наличии у клиента пенсионного удостоверения. Условия вклада удобны для пенсионеров: в течение всего срока действия договора они могут пополнять депозит, частично снимать средства с сохранением процентной ставки (при условии, что остаток превышает минимальную начальную сумму вклада), а также ежеквартально получать доход в виде процентов. По вкладу предусмотрена автоматическая пролонгация. Кроме того, ТрансКредитБанк предлагает пенсионерам оформить международную банковскую карту по льготному тарифу "Пенсионный". На остаток денежных средств по ее карточному счету начисляется доход в размере 4% годовых.