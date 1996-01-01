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ТрансКредитБанк вводит "Пенсионный" вклад
С 1 июля 2009 г. ТрансКредитБанк ввел новый вклад "Пенсионный" - пополняемый депозит с расходными операциями. Вклад "Пенсионный" принимается в российских рублях сроком на 368 дней. Минимальная начальная сумма вклада составляет всего 500 руб. Ставка по вкладу - 11% годовых. Оформление вклада производится при наличии у клиента пенсионного удостоверения. Условия вклада удобны для пенсионеров: в течение всего срока действия договора они могут пополнять депозит, частично снимать средства с сохранением процентной ставки (при условии, что остаток превышает минимальную начальную сумму вклада), а также ежеквартально получать доход в виде процентов. По вкладу предусмотрена автоматическая пролонгация. Кроме того, ТрансКредитБанк предлагает пенсионерам оформить международную банковскую карту по льготному тарифу "Пенсионный". На остаток денежных средств по ее карточному счету начисляется доход в размере 4% годовых.
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