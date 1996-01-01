Банкиры и бизнес будут работать плотнее

Дальневосточный банк Сбербанка России подписал соглашение с Хабаровским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России".

Цель соглашения - повысить качество предоставления банковских услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Соглашение предусматривает организацию сторонами совместной работы с письменными обращениями предпринимателей по вопросам, касающимся качества работы структурных подразделений Сбербанка России, которые поступают в "ОПОРУ России". Совместное участие в организации и проведении информационных мероприятий для малого и среднего предпринимательства направлено на повышение финансовой грамотности, правосознания и правовой культуры.