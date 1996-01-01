Головной офис банка "Меркурий" переехал

С 20 июля 2009 г. обслуживание клиентов в головном офисе банка "Меркурий" будет осуществляться по адресу: Владивосток, ул. Станюковича, 3 (жилой комплекс "Сердце Океана"). Действующим клиентам банка (открывшим счет до 31 июля 2009 г.) с 31 июля по 31 августа 2009 г. предоставляется скидка на установку и абонентское обслуживание системы "Банк-Клиент" в размере 20%.