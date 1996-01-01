Банкоматы Региобанка принимают штрафы ГИБДД

Владельцы карт VISA Региобанка теперь смогут оплачивать штрафы ГИБДД, выписанные в Хабаровском крае, во всех мини-офисах (банкоматах), вне зависимости от того, в каком городе они расположены. Ранее эта услуга была доступна только в Хабаровске.