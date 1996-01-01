Сбербанк России запустил систему ковенант для заемщиков

"Впервые мы приняли ковенанты (показатели или события, нарушение которых влечет за собой последствия, прописанные в договоре) по кредитам заемщикам. Наши потери во многом связаны с тем, что раньше их никогда не было", - сказал президент ОАО Сбербанк России Герман ГРЕФ.

Доля невозвратов кредитов на 15 июня 2009 г. составляла около 3%, на них банк создал резервы в размере 7% от кредитного портфеля. Греф признался, что "скорость наращивания плохой задолженности опережает наше видение". "Ковенанты начали применять с осени 2008 г. Например, ими могут быть смена собственника, долг/EBITDA и др.", - пояснил позже Г. Греф.

Ковенанты по общему объему долговой нагрузки были и раньше, но не такие жесткие, уточнил финансовый директор банка Антон КАРАМЗИН. Теперь, если предельный объем ковенант нарушен заемщиком, банк может потребовать немедленного погашения всего кредита. При этом в ковенантах учитывается как долг компании, так и ее акционеров, добавил он.

"По инициативе президента банка был утвержден перечень ковенант, общий для всего банка", - пояснил источник в ОАО "Сбербанк России". А в договорах стали подробнее прописываться объем нарушений и то, как банк может поступать в этих случаях. Об этом пишет газета "Ведомости".