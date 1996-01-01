Россияне смогут сэкономить на покупке земли и рефинансировании ипотеки

Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении поправки в Налоговый кодекс, которые, в частности, предусматривают распространение налогового вычета на сумму, за которую налогоплательщик покупает земельный участок, на котором стоит приобретаемый дом, сообщают "ФК-Новости".

Принятый законопроект также предполагает распространение налоговых вычетов на проценты по кредитам, которые рефинансируют ранее полученные. На данный момент заемщики могут предъявить к вычету только проценты по целевому (ипотечному) кредиту, уплаченные в год покупки. Однако из-за кризиса многим заемщикам пришлось рефинансировать ипотечные займы. Кроме того, поправками предусмотрено распространение налогового вычета на разработку проектно-сметной документации для проведения отделочных работ в приобретенном жилье; на сами отделочные работы вычет уже распространяется. От налогов также освобождаются средства, сэкономленные на процентах по рефинансируемым кредитам, которые были получены на новое строительство или на приобретение жилья или земельного участка.