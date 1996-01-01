Сибири и Дальнему Востоку прописали инновации

В Улан-Удэ прошла Международная экономическая конференция, организованная под эгидой Совета Федерации в рамках Байкальского экономического форума. Этот форум считается одним из самых представительных и авторитетных, пишут "ФК-Новости". Раз в два года на одну площадку собираются представители Совета Федерации, дальневосточных и сибирских субъектов Федерации, Министерства экономического развития, Министерства регионального развития, бизнесмены, эксперты, представители научных кругов, которые обсуждают актуальные проблемы развития Сибири и Дальнего Востока.

Официально тема заседания обозначена как "Роль Сибири и Дальнего Востока в глобальном развитии". Сибирь и Дальний Восток - регионы, обладающие большим потенциалом. Там сосредоточены огромные природные богатства, производственные, технологические и научные ресурсы. Именно этим регионам в докризисные времена отводилась значительная роль в возрождении и обновлении страны, в создании таких экономических мощностей, которые были бы сопоставимы по масштабу с бурно развивающимися экономиками Китая и Юго-Восточной Азии. Во всяком случае, планировалось до 2010 года вложить в развитие Сибири и Дальнего Востока России $150 млрд, повысить вообще инвестиционную привлекательность этого региона.

Однако кризис вносит серьезные коррективы в разработанные программы и инвестиционные проекты. От многого сейчас приходится отказываться. Поэтому, как говорил председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ на открытии Байкальского экономического форума, речь идет о выработке практических рекомендаций к действию, чтобы в сложившихся условиях не отказываться от задуманных планов, а дать старт наиболее важным и перспективным проектам. Однако это во многом зависит от того, как и какими темпами будет дальше развиваться вся страна. Вот почему наибольшее внимание участников форума привлекло в первую очередь выступление на пленарном заседании Байкальского экономического форума главы Минфина Алексея КУДРИНА.

Досье Он сообщил, что Минфин РФ ожидает экономический рост в России в 2010 году только на уровне около 1% и впоследствии - до 2,5-3%. По его словам, в ближайшие три года Россия не сможет выйти на докризисные темпы роста, поэтому "потенциал роста нужно создавать заново в ряде отраслей". Что же касается роста инвестиций, то в 2010 году он ожидается в пределах 1-2% и будет постепенно увеличиваться "до 6-9% в 2011-2012 году". Но при этом промышленное производство в России может возобновить рост уже к концу 2009 года.

И еще. По словам Кудрина, поступления по налогу на прибыль в России в этом году снизятся на 50-60% к уровню прошлого года. Россия недополучит из-за снижения цены и спроса на основные товары российского экспорта порядка $190 млрд РФ, уменьшит объем закупок из-за рубежа примерно на $100 млрд.

Впрочем, от поддержки реального сектора власти отказываться не будут, по крайней мере, в следующем году. Кудрин напомнил, что сейчас государство помогает реальному сектору, поддерживая спрос на выпускаемую отечественными производителями продукцию, в том числе через госзакупки. Кроме того, государство субсидирует процентные ставки по кредитам предприятий сельского хозяйства, автопрома, авиа- и судостроения.

Вот почему для регионов Сибири и Дальнего Востока главной задачей становится осуществление именно таких проектов и инвестиционных программ, которые не просто создавали бы новую промышленную инфраструктуру, а были ориентированы на "потенциальные точки роста".

До конца лета нынешнего года должна быть представлена Стратегия развития Дальнего Востока до 2025 г. Решение о пересмотре подходов к освоению богатых природными ресурсами регионов Сибири и Дальнего Востока было принято только тогда, когда глава государства Дмитрий Медведев сделал беспрецедентное заявление, что Россия может потерять регион, если не примет срочных мер по его развитию.