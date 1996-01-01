Россия оказалась на грани банкротства

Совокупный внешний долг России в первом квартале 2009 года сократился на 6,8%, с $483,5 млрд до $450,8 млрд, однако эта сумма по-прежнему существенно превышает объем наших золотовалютных резервов.

Об этом, как передает РИА "Новый Регион", говорится в материалах Банка России. Львиная часть задолженности приходится на банковскую сферу - $146,4 млрд, а также компании других отраслей экономики - $274 млрд.

Внешний долг органов государственного управления за первый квартал сократился с $29,5 млрд до $27,6 млрд, в том числе федеральных органов управления - с $28,2 млрд до $26,4 млрд. Долг бывшего СССР сократился с $4,6 млрд на 1 января 2009 года до $4,4 млрд на 1 апреля 2009 года. В структуре бывшего союзного долга $1,4 млрд составляла задолженность перед бывшими социалистическими странами.

Слабым утешением может служить тот факт, что, по данным на 19 июня, международные резервы страны достигли $407,1 млрд. Аналитики не исключают, что вышеуказанная ситуация может привести к потере золотовалютных резервов страны.