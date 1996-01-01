Миллиард для малого бизнеса от АТБ

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) запустил новую уникальную программу кредитования средних и малых предприятий. В рамках данной программы организациям предоставляются кредиты до 25 млн рублей на срок до 6 лет.

В условиях нынешней экономической ситуации программа позволит клиентам банка с большей уверенностью планировать развитие своего бизнеса, в том числе в части окупаемости капитальных затрат.

Также все клиенты смогут рассчитывать на длительное, а главное, стабильное сотрудничество с банком. В рамках программы банк планирует выдать более 1 млрд рублей до 01.07.09 г.

По сообщению пресс-службы.