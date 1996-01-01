Двадцатилетний Далькомбанк

Далькомбанк - один из первых коммерческих банков, возникших в Советском Союзе, отметил свое 20-летие.

По итогам прошлого года прибыль банка составила 343 млн рублей. С 1998 г., памятного дефолтом и по-своему показательного, прибыль выросла в 61 раз, чистые активы - в 30 раз, объем средств физических лиц на банковских счетах - в 129 раз.

"Мы приверженцы консервативной политики и модели ведения бизнеса", - заявил на пресс-конференции, посвященной юбилею, президент ОАО "Далькомбанк" Андрей ШЛЯХОВОЙ. По его словам, это позволило банку оперативно перестроиться, сократить издержки и мобилизовать ресурсы для ликвидации последствий спровоцированной паники среди вкладчиков в октябре прошлого года, когда в течение трех дней клиенты сняли со счетов три миллиарда рублей. Вместо планировавшегося в условиях финансово-экономического кризиса, усугубленного "октябрьскими событиями", 100-милионного убытка кредитная организация завершила первый квартал 2009 года с прибылью в 16 млн рублей.

Далькомбанк традиционно кредитует предприятия малого и среднего бизнеса, действующие в реальном секторе экономики Дальнего Востока, Забайкальского края и Иркутской области. В кредитном портфеле банка почти 90% займов приходится на малый и средний бизнес. В 2008 году субъектам малого бизнеса было выдано 2136 кредитов на общую сумму 1,7 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности банку по займам составляет на сегодняшний день 4,7%, и этот показатель, пусть и незначительно, но снижается. В начале апреля Далькомбанк полностью рассчитался по займу с Центральным Банком России, который понадобился ему для восстановления ликвидности после октябрьского "наплыва" клиентов. Говоря о планах на текущий год, Андрей Шляховой выразил уверенность, что банк по его итогам выйдет, как минимум, на 100-миллионную прибыль.

Восток-Медиа.