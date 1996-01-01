Анатомия кризиса: потеряли полгода и $200 млрд резервов

Егор Гайдар, директор Института экономики переходного периода (Москва), выступил перед журналистами - членами Клуба региональной журналистики "Из первых уст". Журналисты "Золотого Рога" также приняли участие в видеоконференции. Сегодня мы предлагаем нашим читателям основные тезисы выступления Егора Гайдара.

Длинный или короткий?

Ключевой вопрос при обсуждении российской экономической политики в последние месяцы - это вопрос о том, будет глобальный экономический кризис длинным или коротким. Если вы посмотрите публицистику лета 2008 года, то найдете там немало публикаций, связанных с тем, что никакого глобального кризиса нет.

Статья Андрея Илларионова, опубликованная в июле 2008 года, - наглядная иллюстрация этой точки зрения. Во-первых, никакой рецессии в США нет. Во-вторых, если будет рецессия в США, то она не будет иметь серьезного влияния на динамику мировой экономики из-за возросшего влияния Индии и Китая. В-третьих, цены на наши основные экспортные товары не могут снизиться, потому что освоение новых месторождений нефти требуют существенно более высоких цен на нефть, чем те, которые были характерны для 1990-х годов.

Год тому назад я с одним из руководителей Центрального банка России обсуждал перспективы потоков капитала. Мы обсуждали вопрос о том, в каких масштабах будет происходить изменение потока капиталов на Россию. В 2007 году в Россию приток капитала составил $82 млрд. Его гипотеза год назад состояла в том, что приток капитала в Россию сократится с 82 примерно до $25 млрд. Речь идет о мнении весьма квалифицированного человека, более чем причастного к денежной политике России. По итогам мы получили отток капитала в размере $132 млрд.

Мы были к этому готовы

Последние четыре года мне все время задавали вопросы, связанные с тем, зачем мы создали стабилизационный фонд и накопили столь масштабные золотовалютные резервы. Последний год снял эти вопросы. Да, можно спорить о том, правильной ли была тактика плавного снижения курса рубля, которую мы приняли в сентябре прошлого года. Понятно, когда вы начинаете плавную девальвацию, после этого у вас возникает соблазн играть против курса национальной валюты. И если говорить о частностях, то я предлагал моим друзьям, которые руководят российскими денежными и финансовыми властями, иной сценарий - овершотинга. То есть, гораздо более глубокое снижение курса рубля при последующем переходе к укреплению курса. Это сэкономило бы нам $250 млрд золотовалютных резервов.

С другой стороны, не могу не признать, что у моих коллег, которые отвечают за финансовую политику, были свои весомые контраргументы: население сочтет, что их очередной раз обманули. В целом, разница была не велика. Мы остановили падение резервов в январе. С января они у нас возрастают. Курс рубля укрепляется. Не могу сказать, что меня это радует, потому что это создает проблемы реальному сектору российской экономики. Но..

За все приходится платить

Столкнувшись с глобальным экономическим кризисом, видимо, самым тяжелым со времен Великой депрессии, мы приняли решение, что у нас есть приоритеты: стабильность собственной финансовой системы, стабильность банковской системы, сохранение золотовалютных резервов.

Как всегда, особенно в условиях кризиса, за все приходится платить. И мы совершенно сознательно заплатили за это. Во-первых, падением промышленного производства. Если вы увеличиваете реальную процентную ставку и снижаете инвестиционные расходы бюджета, не трудно понять, что вы получите снижение объемов промышленного производства. Во-вторых, ростом безработицы. Безработица никогда не была ключевой проблемой для России с точки зрения всех социологических исследований, которые проводились с 1990 г. Дефицит продуктов, инфляция, бедность - да. Безработица толком никогда не фигурировала в качестве важнейшего фактора социальной озабоченности. Сейчас мы получили радикальное изменение ситуации на рынке труда.

Я не верю, честно говоря, в статистику Международной организации труда применительно к России. Для нашей страны все-таки важно то, в какой степени тебе нужно пособие по безработице. Если оно тебе не нужно, то что бы ни показывали данные обследований, это значит, что ты занят, скорее всего, в сером секторе экономики. Формально ты можешь назвать себя безработным, но за пособием не пойдешь. Поэтому я в большей степени доверяю данным по числу людей, подающих заявления на пособие. На самом деле, мы получили радикальное изменение этого показателя на протяжении последних нескольких месяцев. Безработица в России стала реальностью.

Мы также получили радикальное изменение динамики промышленного производства и инвестиций. Десять лет после того, как основные рыночные институты в России были сформированы, мы имели 7% роста ВВП в год и 10% роста реальных доходов населения. На этом фоне быть популярным очень легко. Для того, чтобы быть непопулярным на фоне такого роста доходов населения, надо очень сильно постараться. Переход к режиму, когда реальные доходы населения не увеличиваются на 10% в год, а сокращаются, это непростое испытание.

Собственно, мы создавали стабилизационный фонд именно потому, что понимали, что цены на наши основные экспортные ресурсы не прогнозируемы. Это специфика рынка наших основных экспортных ресурсов. Разная эластичность спроса и предложения по цене в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Цена на нефть и велосипед

Попросту говоря, если вы привыкли ездить на работу на машине, то даже если цены на бензин вырастут в три раза, вы, скорее всего, не откажетесь от обычной для себя организации собственной жизни, но в долгосрочной перспективе подумаете: а не стоит ли купить велосипед или перейти на трамвай, или купить машину с меньшей мощностью двигателя, более экономичную? То есть, в краткосрочной перспективе цены на нефть никак не отражаются на спросе. В долгосрочной перспективе отражаются сильно. Именно поэтому прогнозировать рынок нефти безумно трудно.

Лучшая работа, которую я читал по прогнозированию цен на нефть, выпущена Международным валютным фондом. Она была посвящена тому, что никто этого не знает. Лучшая модель: "пьяная походка вокруг существующей цены на нефть". Что нам дает отвратительные результаты, но все другие модели дают результаты еще худшие.

Если вы при этом имеете экономику ядерной сверхдержавы, 80% экспорта которой, - это нефть, нефтепродукты, газ и металлы, тоже связанные с нефтью, то лучше подстраховаться. Лучше иметь какие-то резервы на случай, если по причинам, которые от вас не зависят, и которые вы не можете контролировать, - вдруг цены на нефть резко сократятся.

Советский Союз этого не делал, поэтому и столкнулся с тяжелейшим экономическим кризисом во второй половине 1980-х годов. Он оказался банкротом и распался. Мы извлекли некоторые уроки из опыта Советского Союза. Почему в 2003 году, прямо накануне резкого роста цен на нефть, и создали стабилизационный фонд, который потом был трансформирован в резервный фонд и фонд национального благосостояния.

Когда Россия столкнулась с кризисом 1998 года, связанным с событиями в Юго-Восточной Азии, наши золотовалютные резервы тогда гораздо большие, чем у Советского Союза, $26 млрд были легко истрачены. Это не были резервы в размере $580 млрд, которые мы накопили в следующий период высоких цен на нефть. Тут мы могли потратить $210 млрд на то, чтобы девальвация рубля была достаточно плавной.

Асимметричное решение

Дальше наша реакция на изменение ситуации на мировых рынках была не симметричной по отношению к реакции стран, которые обладали ведущими мировыми резервными валютами. Европа, Америка, в какой-то степени Китай считали себя ответственными за стабильность мировой экономики. В этой связи они предприняли меры, направленные на экспансию бюджетных расходов, в первую очередь, в инвестиционной сфере и на снижении процентных ставок. Потому что они пытались поддержать совокупный спрос. Председатель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, к счастью, был специалистом по "великой депрессии". В этой связи он более-менее понимал риски, и видел последующие шаги.

У нас нет мировой резервной валюты, и рубль таковой не является. Да, он конвертирован по капитальным операциям, но как мировую резервную валюту его могут воспринять лет через 20. Поэтому мы приняли абсолютно асимметричное решение: не будем снижать, а будем повышать процентные ставки для того, чтобы остановить отток валютных резервов из России. С сентября 2007 г. по январь 2008 г. была проведена плавная девальвация рубля под контролем Центрального банка. Мы не увеличили, а сократили бюджетные расходы, в первую очередь, в инвестиционные проекты. Мы приняли решение отказаться от опасных экспериментов в налоговой политике.

Опасные эксперименты

Под опасными экспериментами я имею в виду идеи отмены налога на добавленную стоимость, которая активно обсуждалась нашим премьер-министром. НДС - это налог наименее эластичный по ценам на нефть. То есть, мы обменяли это на снижение ставки налога на прибыль, который существенно зависит от цен на нефть, и на некоторую либерализацию режима НДПИ, налога, который также зависим от цен на нефть. Я не могу сказать, что то и другое решения мне нравились, но я вынужден был сдаться.

С макроэкономической точки зрения мы подошли к этому кризису хорошо подготовленными, с приличными резервами. Реагировали на него чуть с запозданием. Потеряли примерно шесть месяцев и $200 млрд резервов. Но с точки зрения макроэкономики, в целом, это нормально.

Ответы Егора Гайдара на вопросы журналистов читайте в ближайшем номере.