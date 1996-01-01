Банк "Кедр" снизил ставку по кредитованию бизнеса

Вплоть до 30 сентября Банк "Кедр" осуществляется бесплатное открытие расчетных счетов и оформление документации, а также бесплатную установку системы Банк-Клиент для субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того снижена ставка кредитования для бизнеса до 9,9% в иностранной валте. Остальные условия остались без изменений: срок кредитования составляет до 3 лет, сумма кредита от 23 тыс. до 300 тыс. евро.