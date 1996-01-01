Альфа-Банк выпускает новый пакет услуг - "Он-Лайф"

Пакет "Он-Лайф" включает в себя различные сервисы: текущий счет в трех валютах, дебетовую карту классической категории, Накопительный счет "Мой сейф" и возможность совершать почти все необходимые операции с помощью интернет-банка "Альфа-Клик". Тариф за обслуживание счета зависит от остатка на нем средств, максимальная плата составляет всего 59 руб. в месяц. Он-Лайф создан для тех, кто ходит в банк через интернет.