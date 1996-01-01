Сбербанк сделал скидку для населения

Впервые с начала кризиса российский банк снижает ставки по депозитам - Сбербанк понижает ставки по всем вкладам на 1 процентный пункт.

С 1 июля Сбербанк снизил ставки по депозитам, пишет "Коммерсант". По словам зампреда правления Сбербанка Дмитрия ДАВЫДОВА, новая линейка вкладов Сбербанка предполагает снижение процентных ставок по вкладам примерно на 1 процентный пункт по всей депозитной линейке.

Решение Сбербанка о снижении ставок по вкладам вызвано не столько снижением стоимости фондирования, сколько необходимостью снижения ставок по кредитам, как того требует правительство, полагают аналитики.

"Решение Сбербанка является целесообразным в нынешних условиях,- полагает аналитик "ВТБ Капитала" Дмитрий ДМИТРИЕВ, - для того чтобы на фоне снижения ставок по кредитам удержать процентную маржу, банку необходимо снижать ставки и по депозитам".