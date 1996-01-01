Не по понятиям, так по тарифам

Стоило нашим финансистам лишь заикнуться о возможности снижения инфляции, точнее, прогноза инфляции на 2009 год, как тут же последовал "адекватный" ответ от естественных монополий.

Всего несколько дней назад президент РЖД Владимир ЯКУНИН "рапортовал", что в 2009 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки вырастут в России только на 8% против планировавшихся ранее 14%. На деле мы уже имеем ползучий рост цен на услуги железнодорожников, а теперь вдобавок - еще и разовый скачок тарифов на пять с лишним процентов. Как раз по сезону - летом, когда даже в условиях кризиса объемы перевозок растут, надо срочно выбрать "свои" доходы, которые в мощных корпорациях принято еще называть "выпавшими", пишут "ФК-Новости".

Железнодорожники отнюдь не одиноки в своем стремлении - то же самое и в те же сроки происходит и в так называемом энергетическом секторе. На днях помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ сообщил, что рост тарифов на газ в России в 2010 году составит более 10%, на электроэнергию - около 5% (а для населения, по некоторым данным, - на 25%). Конкретно, с 1 июля на 7% выросли цены на голубое топливо для промышленных потребителей внутри России.

А ведь не так давно министр финансов Алексей КУДРИН чуть ли не ультимативно умерял аппетиты монополистов, настаивая на снижении верхней планки по росту тарифов и на электроэнергию, и на газ, и на грузоперевозки. Но и под нынешнее повышение тарифов, как обычно, найдено вполне уважительное обоснование - надо "расширить налоговую базу, дать естественным монополистам больше возможностей пополнять бюджет". Не учтено тут лишь одно - рост тарифов на услуги естественных монополий лишь в очередной раз сузит налоговую базу буквально во всех сферах экономики, которые даже лишь косвенно связаны с РЖД или "Газпромом".

Таких, впрочем, в России совсем немного, если вообще есть. А то, что в конце концов главное бремя ляжет на плечи населения, объяснять уже никому не надо, дело только в том, что большая часть этого самого населения и так уже много лет живет ниже всех самых низких черт бедности, как бы их ни "прочерчивали" наши экономисты.

А ведь по логике в условиях кризиса все должно быть наоборот. Максимальное снижение тарифов или вообще объявление моратория на повышение тарифов естественных монополий хотя бы на ближайшие полгода-год могло бы только стимулировать производство и грузоперевозки, поддержать еще остающиеся "на плаву" промышленные предприятия.

Аналитики рынка не зря считают, что повышение цен на газ и электричество, железнодорожного тарифа в условиях кризиса приведет к очередному витку инфляции. В РЖД на это отвечают: "Рост тарифов на перевозки не окажет существенного влияния на кошельки граждан и изменение конечных цен для потребителей. Повышение тарифов связано с изменением прогнозных показателей инфляции. Поэтому нынешняя индексация позволит в целом компенсировать убытки".

Конечно, РЖД при введении моратория на тарифы по перевозкам и "Газпром" от падения спроса на газ недополучат потенциальную прибыль, но в аналогичной ситуации находятся сегодня все...

Как же объяснить абсолютно "нерыночное поведение" нынешних монополистов? Все дело в том, что современная структура российской "рыночной экономики" выстроена по средневековому принципу - системе "кормления" и категорически не воспринимает инновации.

На днях в Счетной палате на очередном антикризисном совещании аудитор Счетной палаты Валерий ГОРЕГЛЯД отметил, что структурные деформации экономики только нарастают. Наши монополисты консервируют сложившуюся архаику, для них структурные перекосы - благо.