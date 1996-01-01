Во Владивостоке пройдет ярмарка "Финансовый супермаркет"

Александр ИВАШКИН убежден, что только постепенное преобразование человека из уже давно привычного хомо сапиенс в хомо финансикус поможет разрешить многие экономические проблемы. "ЗР" пригласил организатора и вдохновителя идеи проведения ярмарки "Финансовый супермаркет" во Владивостоке председателя НП "Лига кредитных брокеров Приморья", советника председателя ПРО ОО "Союза заемщиков и вкладчиков России" для разговора.

- Александр Владимирович, такое впечатление, что экономический кризис только набирает обороты...

- ...На самом деле никто не даст такие смелые прогнозы, потому что не знает, на какой "букве" экономического кризиса мы находимся, то ли на "V", то ли на "L", то ли на "W"?! Всем необходимо понимать, что кризис продлится не месяц, не год и даже не два. За это время мы избавимся от лишнего, в нашем случае - раздутого рынка ипотеки, неадекватных цен на жилье и т.д.

Трудно поверить, но даже апологеты капитализма, целые страны, которые провозглашали саморегуляцию рынка и свободу рыночной экономики, сейчас метнулись в обратном направлении, то есть за государственным регулированием. Поэтому и наши олигархи, которые заработали на приватизации огромные состояния, бросились к государству в ноги кланяться. Вот, на мой взгляд, главный вывод, который принес за собой финансовый кризис. А что такое государство? Это мы, это наши налоги. То есть они к нам с вами на поклон пришли, лапы свои протянули за помощью. И подставленная таким образом власть обязана была выкручиваться, чтобы не допустить бунта неработающего населения. Вот и выдали многомиллиардные кредиты нашим олигархам из наших, между прочим, общенародных заначек.

В кризисное непростое время государство должно регулировать финансы, иначе будут возникать вопросы - куда уходят деньги? А они попросту конвертируются, так как часть наших банков и предприятий занимали огромные объемы средств на внешнем рынке и их необходимо возвращать. Вот в чем проблема! То есть мы практически оказываем сами себе медвежью услугу, отдаем деньги в страны, которые принесли нам кризис.

- Выходит, что, несмотря на многие годы рыночных преобразований, мы вновь обращаемся к государственному регулированию?

- Не мы, мир возвращается. В России ситуация во многих областях требует государственного вмешательства, так как за последние 10-15 лет собственность попала к неэффективному частному владельцу, и все чаще и чаще возникают конфликты между собственническими и общественными интересами. Поэтому неслучайно, что определенной палочкой-выручалочкой для бизнеса сегодня является государственный или муниципальный заказ. Госзаказ - это прежде всего гарантия будущего любого производителя - строителя, фермера, завода и т. д. А каким образом, вы думаете, "Хёндай" в Республике Корея из обыкновенных мастерских в 60-е гг. превратилась в ведущую мировую корпорацию, обладающую суперсовременными верфями? В те времена корейским правительством было принято мудрое государственное решение - запретить всем корейским судам производить судоремонт на зарубежных верфях, а судовладельцам под страхом больших неприятностей делать заказы на новое судостроение где-то за пределами Кореи. А если бы это вдруг случилось у нас! Заработали бы все и сразу судоверфи Приморья: СРЗ, НСРЗ, ПСРЗ, ВСРЗ, "Дальзавод", номерные заводы и даже крошечные судоремонтные верфи!!! Это десятки тысяч рабочих мест! В итоге кризис закончится у нас, а время покажет, какая доля в экономике должна оставаться за государством, какая - за частным бизнесом.

- Так почему вы все-таки приняли решение провести выставку "Финансовый супермаркет" в эти трудные времена?

- Мы решили большую часть финансовых организаций города с помощью этой выставки привлечь к консультированию. Это, если хотите, идеология выставки. Приморцы чувствуют насущную необходимость в грамотных разъяснениях по банковским, страховым вопросам, проблемам инвестирования и т.д. Поэтому планируем, что выставку посетят 6-7 тыс. человек за 2 дня. Цель этого мероприятия - показать предпринимателям и гражданам, что в них заинтересованы и их не намерены обманывать. Это лишний повод заявить о том, что финансовые институты ведут адекватную, прозрачную, открытую политику в отношении своих настоящих и будущих клиентов.

- Ваша организация не раз акцентировала внимание общественности на том, что современный человек часто обрекает себя на кредитное рабство, банк в этом вопросе немаловажный посредник. Не могли бы вы привести конкретные примеры, каким образом Лига кредитных брокеров и СЗВ противостоят такому положению вещей?

- Иные банки - раньше больше, сейчас меньше - беззастенчиво пользовались тем, что наши граждане не читают договоры, и поэтому вводили такие правила погашения кредита, которые заведомо ставят клиента в невыгодное положение. Именно поэтому со своей стороны Лига кредитных брокеров и представительство Союза заёмщиков и вкладчиков России ведут работу над новой программой на средства гранта Президента РФ, рабочее название которой "Финансовая грамотность в условиях нарастающего финансового кризиса". Наша цель достаточно проста - научить человека быть не только хомо сапиенс, но и хомо финансикус.