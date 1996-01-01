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Падение ВВП переросло в коллапс

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дна падения российской экономики пока не видно. Это признал заместитель главы Минэкономики Андрей КЛЕПАЧ, подводя макроэкономические итоги мая 2009 года. По оценкам министерства, падение ВВП РФ ускорилось до 11% благодаря коллапсу инвестиций и внутреннего спроса. На плаву российскую экономику пока держит внешний спрос, но на то, что он будет устойчивым, рассчитывать не приходится. Об этом сообщает "Коммерсант".

В Минэкономики не скрывают, что основная причина углубления падения ВВП в мае - резкий провал инвестиций, оцениваемый Росстатом в 23,1%. "В принципе российская экономика ведет себя так, как любая экономика в условиях кризиса. Так, в США инвестиции тоже снижаются быстрее, чем ВВП",- заметил Андрей Клепач, но не уточнил, что, согласно данным Росстата, в 2008 году более 60% всех капитальных инвестиций вкладывалось в строительство, которое сейчас замораживается.

Досье

По данным Росстата, в мае 2009 года в годовом выражении строительство сократилось на 21,9%, а по оценкам Минэкономики, за май с учетом сезонности его падение составило 5,9%. Жилищное строительство пока поддерживается бюджетными деньгами, но, как признает сам господин Клепач, еще "надо выработать решения, чтобы оно (строительство) не провалилось".

Между тем в Минэкономики не теряют оптимизма. "В рознице с учетом сезонного и календарного факторов спад прекратился, показатель май к апрелю почти не изменился, но май к маю 2008 года - падение на 5,6%. Классический профиль кризиса - падают инвестиции, запасы, но падение потребительского спроса быстрее всех достигло дна", - считает замминистра. Тем временем компании продолжают сокращать работников (см. материал на этой странице). Андрей Клепач отмечает, что май позволил оживиться отраслям промышленности, завязанным на внешний спрос. О пресловутом импортозамещении и росте конкурентоспособности отечественного производства представитель министерства уже не упоминает. "Сектора, завязанные на инвестиционный спрос, демонстрируют очень большое падение", - признает чиновник.

И представители денежных властей, и независимые экономисты убеждены, что кредитование экономики вот-вот должно начать восстанавливаться. Как отметил господин Клепач, роста кредитования пока не наблюдается, но доступность кредитов уже повысилась. "Согласно опросу предприятий, доступность кредитных ресурсов улучшается, судя по всему, нижняя точка в этой сфере пройдена", - рассчитывает он. Оживлению кредитования теоретически должно способствовать и увеличение денежной массы (М2) - предложения денег. По оценкам Минэкономики, за май М2 увеличился на 3,8% (за апрель на 1,9%). Но, как признает глава ЦБ РФ Сергей ИГНАТЬЕВ, объемы кредитования экономики банковским сектором в январе-мае 2009 года практически не изменились. "Банки с долей госучастия увеличивали объем кредитов на 1,3% в месяц, остальные объем кредитования примерно этими же темпами снижали", - говорит он.

"Экономика близка к нижней точке своего падения. Эффект антикризисных мер только начинает сказываться, и основной эффект начнется с июля - во втором полугодии 2009 года. Чтобы повлиять на производство, нужно время. Деньги начали двигаться до предприятий. Основной эффект начинается только сейчас", - не устает повторять Андрей Клепач. Но фактически увидеть более существенное падение российского ВВП на сегодняшний день не дают растущие на вливаниях "горячих денег" сырьевые рынки, прежде всего нефти и металлов.

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