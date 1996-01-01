Падение ВВП переросло в коллапс

Дна падения российской экономики пока не видно. Это признал заместитель главы Минэкономики Андрей КЛЕПАЧ, подводя макроэкономические итоги мая 2009 года. По оценкам министерства, падение ВВП РФ ускорилось до 11% благодаря коллапсу инвестиций и внутреннего спроса. На плаву российскую экономику пока держит внешний спрос, но на то, что он будет устойчивым, рассчитывать не приходится. Об этом сообщает "Коммерсант".

В Минэкономики не скрывают, что основная причина углубления падения ВВП в мае - резкий провал инвестиций, оцениваемый Росстатом в 23,1%. "В принципе российская экономика ведет себя так, как любая экономика в условиях кризиса. Так, в США инвестиции тоже снижаются быстрее, чем ВВП",- заметил Андрей Клепач, но не уточнил, что, согласно данным Росстата, в 2008 году более 60% всех капитальных инвестиций вкладывалось в строительство, которое сейчас замораживается.

Досье По данным Росстата, в мае 2009 года в годовом выражении строительство сократилось на 21,9%, а по оценкам Минэкономики, за май с учетом сезонности его падение составило 5,9%. Жилищное строительство пока поддерживается бюджетными деньгами, но, как признает сам господин Клепач, еще "надо выработать решения, чтобы оно (строительство) не провалилось".

Между тем в Минэкономики не теряют оптимизма. "В рознице с учетом сезонного и календарного факторов спад прекратился, показатель май к апрелю почти не изменился, но май к маю 2008 года - падение на 5,6%. Классический профиль кризиса - падают инвестиции, запасы, но падение потребительского спроса быстрее всех достигло дна", - считает замминистра. Тем временем компании продолжают сокращать работников (см. материал на этой странице). Андрей Клепач отмечает, что май позволил оживиться отраслям промышленности, завязанным на внешний спрос. О пресловутом импортозамещении и росте конкурентоспособности отечественного производства представитель министерства уже не упоминает. "Сектора, завязанные на инвестиционный спрос, демонстрируют очень большое падение", - признает чиновник.

И представители денежных властей, и независимые экономисты убеждены, что кредитование экономики вот-вот должно начать восстанавливаться. Как отметил господин Клепач, роста кредитования пока не наблюдается, но доступность кредитов уже повысилась. "Согласно опросу предприятий, доступность кредитных ресурсов улучшается, судя по всему, нижняя точка в этой сфере пройдена", - рассчитывает он. Оживлению кредитования теоретически должно способствовать и увеличение денежной массы (М2) - предложения денег. По оценкам Минэкономики, за май М2 увеличился на 3,8% (за апрель на 1,9%). Но, как признает глава ЦБ РФ Сергей ИГНАТЬЕВ, объемы кредитования экономики банковским сектором в январе-мае 2009 года практически не изменились. "Банки с долей госучастия увеличивали объем кредитов на 1,3% в месяц, остальные объем кредитования примерно этими же темпами снижали", - говорит он.

"Экономика близка к нижней точке своего падения. Эффект антикризисных мер только начинает сказываться, и основной эффект начнется с июля - во втором полугодии 2009 года. Чтобы повлиять на производство, нужно время. Деньги начали двигаться до предприятий. Основной эффект начинается только сейчас", - не устает повторять Андрей Клепач. Но фактически увидеть более существенное падение российского ВВП на сегодняшний день не дают растущие на вливаниях "горячих денег" сырьевые рынки, прежде всего нефти и металлов.