Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Падение ВВП переросло в коллапс
Дна падения российской экономики пока не видно. Это признал заместитель главы Минэкономики Андрей КЛЕПАЧ, подводя макроэкономические итоги мая 2009 года. По оценкам министерства, падение ВВП РФ ускорилось до 11% благодаря коллапсу инвестиций и внутреннего спроса. На плаву российскую экономику пока держит внешний спрос, но на то, что он будет устойчивым, рассчитывать не приходится. Об этом сообщает "Коммерсант".
В Минэкономики не скрывают, что основная причина углубления падения ВВП в мае - резкий провал инвестиций, оцениваемый Росстатом в 23,1%. "В принципе российская экономика ведет себя так, как любая экономика в условиях кризиса. Так, в США инвестиции тоже снижаются быстрее, чем ВВП",- заметил Андрей Клепач, но не уточнил, что, согласно данным Росстата, в 2008 году более 60% всех капитальных инвестиций вкладывалось в строительство, которое сейчас замораживается.
ДосьеПо данным Росстата, в мае 2009 года в годовом выражении строительство сократилось на 21,9%, а по оценкам Минэкономики, за май с учетом сезонности его падение составило 5,9%. Жилищное строительство пока поддерживается бюджетными деньгами, но, как признает сам господин Клепач, еще "надо выработать решения, чтобы оно (строительство) не провалилось".
Между тем в Минэкономики не теряют оптимизма. "В рознице с учетом сезонного и календарного факторов спад прекратился, показатель май к апрелю почти не изменился, но май к маю 2008 года - падение на 5,6%. Классический профиль кризиса - падают инвестиции, запасы, но падение потребительского спроса быстрее всех достигло дна", - считает замминистра. Тем временем компании продолжают сокращать работников (см. материал на этой странице). Андрей Клепач отмечает, что май позволил оживиться отраслям промышленности, завязанным на внешний спрос. О пресловутом импортозамещении и росте конкурентоспособности отечественного производства представитель министерства уже не упоминает. "Сектора, завязанные на инвестиционный спрос, демонстрируют очень большое падение", - признает чиновник.
И представители денежных властей, и независимые экономисты убеждены, что кредитование экономики вот-вот должно начать восстанавливаться. Как отметил господин Клепач, роста кредитования пока не наблюдается, но доступность кредитов уже повысилась. "Согласно опросу предприятий, доступность кредитных ресурсов улучшается, судя по всему, нижняя точка в этой сфере пройдена", - рассчитывает он. Оживлению кредитования теоретически должно способствовать и увеличение денежной массы (М2) - предложения денег. По оценкам Минэкономики, за май М2 увеличился на 3,8% (за апрель на 1,9%). Но, как признает глава ЦБ РФ Сергей ИГНАТЬЕВ, объемы кредитования экономики банковским сектором в январе-мае 2009 года практически не изменились. "Банки с долей госучастия увеличивали объем кредитов на 1,3% в месяц, остальные объем кредитования примерно этими же темпами снижали", - говорит он.
"Экономика близка к нижней точке своего падения. Эффект антикризисных мер только начинает сказываться, и основной эффект начнется с июля - во втором полугодии 2009 года. Чтобы повлиять на производство, нужно время. Деньги начали двигаться до предприятий. Основной эффект начинается только сейчас", - не устает повторять Андрей Клепач. Но фактически увидеть более существенное падение российского ВВП на сегодняшний день не дают растущие на вливаниях "горячих денег" сырьевые рынки, прежде всего нефти и металлов.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда